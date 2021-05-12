Manisa Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, Serkan İşyapan için kulüp binasında kulüp başkanı Mevlüt Aktan’ın katılmıyla imza töreni düzenlendiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktan, kulübün içinden gelen biri olan Serkan İşyapan’ın, başarılı olacağına inandığını kaydetti.

Serkan İşyapan ise futbolu o zamanki adı Manisa Büyükşehir Belediyespor olan Manisa’da bıraktığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Sonrasında yardımcı antrenörlük, scout ekibi gibi birçok görev de üstlendim. Şimdi de sportif direktör olarak bu camiaya hizmet edeceğim. Evim olarak gördüğüm Manisa Futbol Kulübünün başarısı için çok çalışacağız. Hep birlikte Manisa Futbol Kulübünü hak ettiği yerlere taşıyacağız."