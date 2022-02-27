Zorlu karşılaşmalardan 6 puan çıkaran siyah-beyazlılar alt sıralardan tamamen uzaklaşırken, Play-Off barajının kapısına dayandı. Teknik direktör Turgay Altay çok değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Ümraniyespor galibiyetinin anlamlı hale geldiğini vurgulayan Altay, "Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflediği yere doğru gitmesine yardımcı olabilecek çok değerli bir 3 puan kazandığımızı düşünüyorum. Oyuncularımı, teknik ekibi ve tüm personeli ayrı ayrı tebrik ediyorum. Umarım geçen hafta başlayan serinin devamı önümüzdeki haftalarda da gelir" diye konuştu.



