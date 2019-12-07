Manisa Futbol Kulübü yeni seri peşinde

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta GMG Kırklarelispor'la golsüz berabere kalıp 8 maçlık galibiyet serisini sonlandıran lider Manisa Futbol Kulübü, yarın sahasında orta sıralarda yer alan İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde Alper Oran'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Teknik Direktör İsmail Ertekin, saha ve seyirci avantajlarını iyi kullanıp sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Ertekin, "Ligde namağlup liderliğimiz sürüyor. Devre arasına kadar kayıp yaşamayıp araya en iyi şekilde girmek istiyoruz. İnegölspor maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.