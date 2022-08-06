MANİSA, (DHA)
SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Belçika'nın Lommel SK takımından 20 yaşındaki savunma oyuncusu Sidi Berat Haroun'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine Başkan Vekili Engin Anlı katıldı. Yarışmacı takımı hazırlarken geleceğin planlarını yapmaya devam ettiklerini belirten Engin Anlı, "Scout ekibimizin geçtiğimiz sezon içerisinde belirlediği genç yetenekleri bünyemize katıyoruz. Berat da Belçika'da keşfettiğimiz oyunculardan biri. Yakın gelecekte Türkiye'nin konuştuğu oyunculardan olacağını düşünüyorum" dedi.
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