Manisa FK yeniden yapılanacak

Adanaspor'a evinde 3-0 gibi farklı sonuçla yenilen siyah-beyazlılarda sabrı taşan Başkan Mevlüt Aktan, operasyonun sinyalini sosyal medyada, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübü'nün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız" açıklamasıyla verirken, teknik heyet ve takıma büyük neşter vuruldu.

Siyah-beyazlılarda takımı geçen sezon 2'nci Lig'de namağlup şampiyon yapan Serkan Özbalta'nın yerine göreve getirilen teknik direktör Naci Şensoy, yalnız Adanaspor önünde sahaya çıktıktan sonra tek maçla takımla ilişiği kesildi. Sportif Direktör Serkan İşyapan'ın yanı sıra oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile de yollar ayrıldı. Futbolculardan Andre Sousa, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar'ın da süresiz kadro dışı bırakıldığı siyah-beyazlıların teknik ve idari olarak baştan aşağı yeniden yapılanacağı öğrenildi. Manisa ekibi teknik direktör arayışlarına başladı.

MANİSA, (DHA) -



