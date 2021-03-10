Manisa FK ve Eyüpspor, Spor Toto 1.Lig yolunda...

Misli.com 2.Lig'de Manisa FK ve Eyüpspor, Spor Toto 1.Lig'e oldukça yaklaştı. Rakiplerine büyük fark atan iki takım, liderliği alıp doğrudan Spor Toto 1.Lig'e çıkma için gün saymaya başladı.

Beyaz Grup'ta namağlup lider konumda bulunan Manisa FK en yakın rakibine 19 puan fark attı. Geride kalan 26 maçta 21 galibiyet 5 beraberlik alan Manisa FK 68 puana ulaşırken Hekimoğlu Trabzon 49 puanla ikinci sırada yer aldı

Kırmızı Grup'ta lider konumda bulunan Eyüpspor ise en yakın rakiplerine 16'şar puan fark yaptı. Eyüpspor 27 maç sonunda 65 puana ulaşırken 49'ar puana sahip Bodrumspor ve Sakaryaspor'un oldukça önünde ve büyük bir avantaja sahip oldu.

MISLI.COM 2.LİG PUAN DURUMLARI İÇİN HEMEN TIKLA





Deplasmanda Manisa FK gibisi yok

Manisa FK bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçın tamamını kazanıp kolay kolay yakalanamayacak bir istatistiğe imza attı. Manisa ekibi 69 golle en golcü takım konumunda da yer alıyor.

Eyüpspor 15 maçtır yenilmiyor, geçen sezon son anda ligde kalmıştı

Eyüpspor ise son dönemde büyük bir çıkış yakaladı. Son 15 maçını kaybetmeyen Eyüpspor, sezon genelinde de sadece iki kez kaybetti. İstanbul ekibi, geçen sezon 29 puanla 14.sırada yer alıp ligde son anlarda kalmıştı

Manisa FK takımının kadrosunda Süper Lig tecrübesi bulunan Mehmet Güven, Nizamettin Çalışkan, Ferhat Yazgan, Kemal Rüzgar, Ahmet Kesim, Ümit Kurt gibi oyuncular mevcut

Eyüpspor'da ise Artun Akçakın, Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, transferi çok konuşulan getiren Erencan Yardımcı gibi isimler var