Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor

7 Mayıs Perşembe Günü 6’şarlı gruplar halinde antrenmanlara başlayacak olan Manisa FK’da teknik direktör Cihat Arslan futbolcuları bilgilendirdi.

05 Mayıs 2020, Salı 19:03 Son Güncelleme:
- A +
Manisa FK perşembe günü topbaşı yapıyor

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Halil Onultmak Spor Tesislerinde bugün futbolcularla 6’şarlı gruplar halinde Covid-19 salgını nedeniyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Halil Onultmak Spor Tesislerinde gerçekleşen bilgilendirme toplantısında teknik direktör Cihat Arslan, futbolcular uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu. Manisa Futbol Kulübü, 7 Mayıs Perşembe günü Halil Onultmak Spor Tesislerinde 6’şarlı gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uyarak saha çalışmalarına başlayacak.

İHA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...