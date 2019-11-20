Manisa FK' da sarı alarm

Manisa FK' da sarı alarm

20 Kasım 2019, Çarşamba 11:24
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Manisa FK' da sarı alarm

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğun en güçlü adayı olan lider Manisa FK'da teknik heyet sarı kart sınırındaki 6 futbolcuya gereksiz kart görmelerini yasakladı. Pazar günü evinde Amed Sportif'le karşılaşacak siyah-beyazlılarda stoperler Mustafa ve Salih Zafer, orta saha oyuncusu Nizamettin, sol kanat Çağrı, sağ bek Mehmet ve sol bek Erhan üçer sarı kartla ceza sınırında yer alıyor. Teknik Direktör İsmail Ertekin, öğrencilerinden kart görmemeleri konusunda dikkatli olmalarını istedi.

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