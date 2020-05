Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Alt Ligler Instagram hesabı canlı yayınında moderatör Abdullah Akgül’ün sorularını yanıtladı. Manisa Futbol Kulübü’nün her zaman iddialı bir takım olacağını söyleyen Mevlüt Aktan, “Bizim 2. ve 3. Lig takımlarındaki bütün başkanların bir WhatsApp grubu var. Burada gerekli görüşmeler yapıldı. Kulüpler kendi bulundukları pozisyona göre hem maddi hem manevi salgının durumuna göre görüşlerini belirtti. Tabi hepsine saygı duyuyoruz. Ama TFF 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can toplantıda 2019-2020 sezonu için gruplarında ilk sırada yer alan takımların bir üst lige çıkmasını, ilk 2 ve 9. takımlar arasında Play Off oynanması ile ilgili görüş belirtti. Biz o görüşe katılmıyoruz. Ya oynansın ya hiç oynanmasın. Böyle bir mantık olmaz. O zaman bütün ligler oynansın. Ya hiç oynanmasın ya da bütün lig oynansın. Ankara Demirspor’un diğer grupta suçu ne, günahı ne? Böyle bir mantık böyle bir düşünce olamaz” diye konuştu.

“Bizim hayallerimiz var”

Süper Lig ve TFF 1. Lig’in muhtemelen oynatılacağını kaydeden Başkan Aktan, “2. ve 3. Lig’de ‘biz pandemi ile ilgili yayınlanan kuralları uygulayamayız’ gibi söylentiler var. Bu biraz kolaycılığa kaçıyor. Bizim kulüp olarak, hedefimiz olarak, düşüncemiz olarak felsefemiz olarak bir hayalimiz var. Şimdi kulüplerin mevcut durumlarından dolayı kimisinin parası yok, kimisinin SGK, vergi borcu var, futbolcuya borcu var. Deplasmana gidecek parası yok. Ama biz altyapısıyla, üstyapısıyla Süper Lig’i hedeflemiş, yatırım yapmış bir kulübüz. Bugün Bakanımız 'altyapıda üreteceksiniz' dedi. Biz bunu 5 senedir zaten yapıyoruz. Müthiş tesisler yaptık, müthiş sahalar yaptık. Sağ olsun Cengiz Başkanımız çok büyük yatırımlar yaptı. Şu anda Türkiye’nin her kesiminden 60-65 kişilik oyuncuların olduğu A Takımda olmayan 2 tane devasa tesisler yaptık. Orada üretiyoruz. Milli Takıma da oyuncu veriyoruz. U16’da oyuncumuz var, alttan gelen oyuncularımız var. Onlar da Milli Takıma gidecek. Bununla ilgili çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Hem altyapıdaki oyuncu kadrosu hem üstyapıdaki hedefimiz hayalimiz sadece Süper Lig değil. Biz Avrupa’ya da gideceğiz diyoruz” dedi.

“Biz şartların eşit olmasını istiyoruz”

"Biz şartların eşit olmasını istiyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Mevlüt Aktan, “Pandemi ile ilgili bütün dünyada problem var, sıkıntı var ama bizim de farklı düşüncemiz var. Herkes bulunduğu duruma göre, pozisyona göre bakıyor. O bizi bağlamaz. Biz şartların eşit olmasını istiyoruz. Bu çok önemli bir şey. Küme düşen düşecek, çıkan çıkacak, oynanacaksa herkes oynayacak, oynanmayacaksa üst lige çıkarılacaksa da adaletli bir şekilde olacak. Birilerinin maddi durumuna göre, birilerinin puan durumuna göre ya da siyasi düşüncesine göre altında ne yatıyorsa buna göre pozisyon alınamaz. Çünkü biz yatırım yapıyoruz. Türk futbolu için yatırım yapıyoruz. Sadece Manisa için yatırım yapmıyoruz. İnanılmaz yatırımlar yapıyoruz. A takıma yaptığımız kadar harcamayı altyapıya da yapıyoruz. Müthiş bir emek, müthiş bir para harcıyoruz. Ve borçlanmadan yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken herkesin eşit olması lazım. Eşit şartta ve adaletli olması lazım” ifadelerini kullandı.

İHA