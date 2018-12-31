TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1'inci Lig takımı Osmanlıspor'dan stoper Salih Zafer Kurşunlu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor'da profesyonel olup Tavşanlı Linyitspor, İnegölspor, Batman Petrol, Manavgatspor, Gümüşhanespor gibi kulüplerde görev alan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, "Hedefleri olan bir takıma geldim. En kısa sürede uyum sağlayıp zirve yarışında takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Öte yandan Manisa temsilcisi orta saha oyuncusu Kürşat Aydın'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Manisa BŞB'de daha önce Ömer Alp gitmiş, Tayyib Kanarya da gözden çıkarılmıştı.