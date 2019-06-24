Manisa BŞB finale kaldı

MANİSA, (DHA)

MANİSA Büyükşehir Belediyespor, Kütahya'da düzenlenen U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 2. Kademe Müsabakaları'nda şampiyon olarak adını finallere yazdırdı. Konya Anadolu Selçukspor, Muğlaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor gibi takımları geride bırakarak Türkiye'deki en iyi 4 takım arasına kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluk için son viraja girdi. Grubunda 3 rakibini de yenmeyi başaran Manisa ekibi, ay sonunda yapılacak finallerde kupa için mücadele edecek.

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