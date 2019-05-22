Manisa cephesi, Yankaya'nın finale yükselmelerine engel olduğunu iddia edip Karagümrüklü Erkan Zengin'in Onur'a tokat attığı pozisyonu görmezden geldiğini, ilk devrede İsmail Haktan'ın ceza sahası içinde düşürülmesine penaltı kararı vermeyip, son dakikada da rakip takım kalecisi Tarık'ın, Erhan'a attığı yumruğu es geçtiğini savundu.

Bu sezon ligde şampiyonluğu kaçıran Manisa BŞB, Play-Off'ta da elenerek umutlarını yeni sezona bıraktı. İstanbul'da takımı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat da yalnız bırakmadı.