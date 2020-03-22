Galatasaray'ın eski teknik patronu, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ülkesinde corona virüs nedeniyle zor günler yaşadıklarını vurgulayıp acı haberi verdi.

"Çocukken beraber top oynardık"

Ülkeyi neredeyse durma noktasına getiren corona virüs nedeniyle arkadaşlarının vefat ettiğini anlatan Mancini, "Ailem için endişeliyim. İyiler şu an ama hep endişem var. Kız kardeşim arayarak çocukluk arkadaşının corona virüsü nedeniyle öldüğünü anlattı. Benim de arkadaşımdı. Çocukken beraber top oynardık" dedi. Şu anda İtalya genelinde durumun iç açıcı olmadığını aktaran tecrübeli antrenör, "Askeri araçlar, ordu mensupları ve polisler devrede. Bazen cenazeleri taşıyorlar, bazen de hastaları. Kimse dünyanın yaşadığı bu cehenneme hazır değildi. Tüm bunlara rağmen ülkem İtalya'dan bir an bile ayrılmayı düşünmedim" ifadelerini kullandı.

(Skorer)