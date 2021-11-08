Premier Lig ekibi Manchester United'da işler yolunda gitmiyor. Başarısız sonuçların ardından derbide Manchester City'e de mağlup olan Kırmızı Şeytanlarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in, kulübe büyük umutlarla transfer edilen Donny van de Beek'e yeteri kadar süre vermemesi tartışma konusu oldu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Manchester United'ın futbolcuları Solskjaer'in Donny van de Beek'e karşı olan tutumundan rahatsızlar.

Hollandalı genç orta saha bu sezon sahaya çıktığı 5 maçta yalnızca 154 dakika sahada kalabildi.

Taraftarlar da tepkili

Manchester United taraftarları da Donny van de Beek'in az süre almasından şikayetçi. Kırmızı Şeytanların taraftarları, Manchester City maçında Hollandalı futbolcunun ismi ile tezahüratlarda bulunarak Solskjaer'e tepki gösterdi.





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