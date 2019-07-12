Gelecek sezon için 200 milyon Euro (1.2 milyar TL) transfer bütçesi belirleyen İtalyan ekibi İnter, aradığı isme kavuşuyor... Uzun süredir İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yıldızı Romelu Lukaku’nun peşinde olan Lacivert-Siyahlılar, Kırmızı Şeytanlar ile anlaşmaya vardı.

İnter’in Belçikalı santrfor için ilk yıl 10 milyon Euro (56 milyon TL), diğer 2 senede ise 30’ar milyon Euro (192 milyon TL) ödeyeceği bildirildi.

Bu transferle birlikte İnter’in kasasından 70 milyon Euro (448 milyon TL) çıkmış olacak.