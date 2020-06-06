İngiliz devi Manchester United, orta sahasına takviye adına Portekiz pazarında etkin olmaya devam ediyor. Devre arasında Sporting'den Bruno Fernandes'i transfer eden United, bu kez Benfica'nın orta saha oyuncusu Florentino'nun peşinde.

ESPN'in iddiasına göre orta sahaya takviye yapmak isteyen Manchester United, 20 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Top kazanma kabiliyeti nedeniyle 'ahtapot' lakabını alan Florentino'nun Manchester United'ın orta sahadaki ihtiyaçlarına karşılık verebileceği belirtilmekte.