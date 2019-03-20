Manchester United'dan Varane operasyonu

Fransız L'Equipe gazetesi, Raphael Varane'ın 8 yıldır formasını giydiği Real Madrid'den ayrılmak istediğini yazdı. 2011'de Lens'ten 10 milyon Euro'ya alınan Varane için Manchester United harekete geçti.

20 Mart 2019, Çarşamba 06:06
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Manchester United'dan Varane operasyonu

Fransa’nın saygın spor gazetesi L’Equipe, gelecek sezon İngiltere Premier Ligi’nin devlerinden Manchester United’ın, kadrosuna Real Madrid’in stoperi Raphael Varane’ı katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Kırmızı Şeytanlar’ın, Fransız futbolcu için 140 milyon Euro (Yaklaşık 870 milyon TL) bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü. Bu arada İspanyol basınından AS, Real’in de önümüzdeki sezon için Chelsea’den Eden Hazard’ı istediğini ve teklifinin de 100 milyon Euro (622 milyon TL) olacağını iddia etti.

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