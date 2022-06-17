Son dönemde ismi Adana Demirspor ile anılan Juan Mata'da flaş bir gelişme yaşandı.

AS'ta yer alan habere göre Manchester United'dan ayrılan Juan Mata, geleceği için seçeneklerini değerlendiriyor ve Türkiye'den kendisine gelen teklifleri geri çevirdi.

Dev teklifi reddetti

34 yaşındaki İspanyol futbolcu, Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 10 milyon Euro'luk dev teklifini de reddetti.

Önceliği Premier Lig

Hala üst düzey bir takımda forma giyebileceğine inanan Mata'nın önceliği Premier Lig'de bir takıma transfer olmak. Birkaç İspanyol ekibinin de ilgilendiği tecrübeli futbolcu, geleceği hakkında dikkatli karar vermek istiyor.

Adana Demirspor iddiaları

Juan Mata'nın ismi geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile anılmış, Mavi Şimşekler'in İspanyol futbolcu için büyük çaba sarf ettiği ileri sürülmüştü.

2014 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United'dan sözleşmesinin bitimi ile ayrılan Mata, geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giymişti.

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