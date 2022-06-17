Manchester United'dan ayrılan Juan Mata, Türkiye'den gelen teklifleri reddetti
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan ayrılan ve son dönemde ismi Adana Demirspor ile anılan Juan Mata'da flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, 34 yaşındaki futbolcunun Türkiye'den kendisine gelen teklifleri geri çevirdiğini duyurdu.
Son dönemde ismi Adana Demirspor ile anılan Juan Mata'da flaş bir gelişme yaşandı.
AS'ta yer alan habere göre Manchester United'dan ayrılan Juan Mata, geleceği için seçeneklerini değerlendiriyor ve Türkiye'den kendisine gelen teklifleri geri çevirdi.
Dev teklifi reddetti
34 yaşındaki İspanyol futbolcu, Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in 10 milyon Euro'luk dev teklifini de reddetti.
Önceliği Premier Lig
Hala üst düzey bir takımda forma giyebileceğine inanan Mata'nın önceliği Premier Lig'de bir takıma transfer olmak. Birkaç İspanyol ekibinin de ilgilendiği tecrübeli futbolcu, geleceği hakkında dikkatli karar vermek istiyor.
Adana Demirspor iddiaları
Juan Mata'nın ismi geçtiğimiz günlerde Adana Demirspor ile anılmış, Mavi Şimşekler'in İspanyol futbolcu için büyük çaba sarf ettiği ileri sürülmüştü.
2014 yılından bu yana formasını giydiği Manchester United'dan sözleşmesinin bitimi ile ayrılan Mata, geçtiğimiz sezon 12 maçta forma giymişti.