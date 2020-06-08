İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manhcester United, Barcelona'nın genç yıldızı Ansu Fati için flaş bir transfer teklifinde bulundu.

Sport'un haberine göre İngiliz devi, Jorge Mendes aracılığıyla Barcelona'ya 100 milyon Euro'luk bir teklif sunsa da Katalan ekibi, bu teklifi reddetti.

United, Sancho'nun alternatifi olarak 17 yaşındaki oyuncuyu kadroya katmak istese de Barcelona, sözleşmesinde yer alan 170 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin altında bir fiyata oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

Katalan devinin kısa sürede oyuncu ile yeni sözleşme yaparak satın alma bedelini çok daha üst seviyelere çıkarması bekleniyor.



