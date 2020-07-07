Manchester United'a bir Neville daha
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da Phil ve Gary Neville'dan sona aynı aileden bu kez Harvey Neville, takımın formasını giymeye hazırlanıyor. United, 18 yaşındaki genç sağ bek Harvey Neville ile sözleşme imzaladı.
İngiliz devi Manchester United, en başarılı dönemlerinde takımda yer alan ve büyük katkı sağlayan Neville kardeşlerden sonra yeni bir Neville'e şans vermeye hazırlanıyor. Phil Neville'in oğlu, Gary Neville'ın yeğeni Harvey Neville, Manchester United ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
Harvey Neville da bek oyuncusuyken daha çok amcası Gary gibi sağ bekte forma giyiyor.
Babası ve amcasının aksine ise Harvey Neville, alt yaş gruplarında milli takım tercihini İrlanda'dan yana kullanmıştı.