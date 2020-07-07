İngiliz devi Manchester United, en başarılı dönemlerinde takımda yer alan ve büyük katkı sağlayan Neville kardeşlerden sonra yeni bir Neville'e şans vermeye hazırlanıyor. Phil Neville'in oğlu, Gary Neville'ın yeğeni Harvey Neville, Manchester United ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Harvey Neville da bek oyuncusuyken daha çok amcası Gary gibi sağ bekte forma giyiyor.

Babası ve amcasının aksine ise Harvey Neville, alt yaş gruplarında milli takım tercihini İrlanda'dan yana kullanmıştı.