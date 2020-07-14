Manchester United, Southampton karşısında 90+6'da yıkıldı
Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında Southampton'ı ağırlayan Manchester United, 90+6'da yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve Leicester City ve Chelsea'nin yenildiği haftada üçüncülüğe yükselme şansını kaçırdı.
İngiltere Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Manchester United, Southampton'ı konuk etti.
Old Trafford Stadı’ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Southampton, 12. dakikada Stuart Armstrong’un golüyle 1-0 öne geçti.
Manchester United, Marcus Rashford’un 20. dakikada, Anthony Martial’ın 23. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Southampton, 90+6. dakikada Michael Obafemi’nin attığı golle 2-2’lik beraberliği sağladı, maç bu skorla tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren Manchester United, Leicester City ve Chelsea'nin yenildiği haftada fırsatı kaçırdı, puanını 59’a yükselterek ligde 5. sırada yer aldı.