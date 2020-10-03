İngiliz devi Manchester United, Dortmund'dan Jadon Sancho'nun transferi adına ümitlerini koruyor. ESPN'in haberine göre United Menajeri Ole Gunnas Solskjaer, Jadon Sancho'nun bonservisini karşılamak adına Daniel James'in satılmasını planlıyor.

Pazartesi gününe kadar Sancho'yu kadrosuna katmak isteyen United, Daniel James için gerçekleşebilecek 25 milyon Pound'luk satış ile Sancho için Dortmund'un istediği 108 milyon Pound'a çıkmayı planlıyor.

Solskjaer'in bu planına rağmen henüz Manchester United yönetiminin Daniel James'in satılması konusunda ikna olmadığı aktarılıyor.