Manchester United Şampiyonlar Ligi'ne, Leicester City Avrupa Ligi'ne

İngiltere Premier Lig’de Leicester City’i deplasmanda 2-0 yenen Manchester United, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

26 Temmuz 2020, Pazar 21:36 Son Güncelleme:
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Manchester United Şampiyonlar Ligi'ne, Leicester City Avrupa Ligi'ne

Premier Lig’in son hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren iki takım Manchester United ve Leicester City, King Power Stadı’nda karşılaştı.

Konuk takım Manchester United, ilk yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleyi, Bruno Fernandes’in 71. dakikada penaltıdan ve Jesse Lingard’ın 90+8. dakikada attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Manchester United, bu skorla ligi 3. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanırken, ligi 5. sırada bitiren Leicester City ise UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele etme hakkı elde etti.

Ligde son hafta maçlarının ardından, geçen haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Liverpool ile Manchester City, Manchester United ve Chelsea, İngiltere’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.

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