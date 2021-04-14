Avrupa futbolunda büyük ses getirecek bir takas gündeme geldi.

İngiliz basınından The Sun'ın İtalyan yayın organı Calciomercato'ya dayandırdığı habere geöre Cristiano Ronaldo, İngiliz devi Manchester United'a geri dönüyor. Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Juventus'a Paul Pogba karşılığında Portekizli yıldızı önereceği iddia edildi.

Ronaldo'nun Manchester United'a dönmeye sıcak baktığı öğrenilirken Juventus'un da yıldız futbolcunun maliyetinden kurtulmak için teklife olumlu yanıt vereceği ileri sürüldü.

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6 yıl Manchester United forması giymişti

Cristiano Ronaldo'nun İtalyan kulübündeki geleceği juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenmesinin ardından konuşulmaya başlanmış ve yıldız futbolcunun takımdan ayrılacağı gündeme gelmişti. Juventus ile bu sezon 37 maçta 32 gole imza atan Ronaldo, 2003-2009 yılları arasında ise Manchester United forması giymişti. Manchester United'lı futbolcu Paul Pogba ise 2016 yılında dönemin rekor transfer ücretiyle Juventus'tan İngiliz devinin kadrosuna katılmıştı.



