İngiltere Premier Lig'e üst üste aldığı 2 mağlubiyet ile başlayan Manchester United, gözünü Real Madrid yıldızına dikti.

Sky Sports'ta yer alan habere göre transferde önceliği orta sahaya veren Kırmızı Şeytanlar iddiaya göre Real Madridîn Brezilyalı orta sahası Casemiro için harekete geçti.

Görüşmeler sürüyor

Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ederken, anlaşma sağlanması halinde İngiliz ekibinin kasasından yaklaşık 60 milyon Sterlin bonservis bedelinin çıkması bekleniyor.

Real Madrid transfere açık

Real Madrid ise uzun senelerdir takımda forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun, 60 milyon Sterlin'in üstünde bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak bakıyor.

Yeri garanti değil

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin Casemiro'nun futbolunu beğendiği bilinsede Eflatun-Beyazlı ekibin orta sahasındaki futbolcuların bir hayli fazla olması Casemiro'nun geleceğinde etkili olabilir.

Olumlu gelişmeler

Marca'da yer alan habere göre ise Real Madrid, Casemiro'nun Manchester United'a transferini bir olasılık değil, gerçeklik olarak görmeye başladı. Transferin bu nedenle kısa süre içerisinde sonuçlandırılması bekleniyor.



