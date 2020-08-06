Manchester United, LASK Linz engelini rahat geçti

Manchester United, 5-0'ın rövanşında LASK Linz'i 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Manchester United’ın gollerini 57. dakikada Jesse Lingard ve 88. dakikada Anthony Martial atarken, LASK’ın tek golünü 55. dakikada Philipp Wiesinger kaydetti. Manchester ekibi, Medipol Başakşehir’i eleyen Kopenhag’ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu, bugün TSİ 19.55’te başlayacak Sevilla-Roma ve Bayer Leverkusen-Rangers, TSİ 22.00’de başlayacak Basel-Eintracht Frankfurt ve Wolverhampton-Olympiakos maçlarıyla sona erecek.