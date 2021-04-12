İngiltere Premier Lig'in devlerinden Manchester United, yaz aylarında kadrosuna bir kanat forvet katmak istiyor. Todofichajes'e göre bu doğrultuda çalışmalarda bulunan United'ın gündemindeki isim Juventus'tan Dejan Kulusevski...

20 yaşındaki İsveçli oyuncunun Juventus ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Juventus, bu sezon 37 maçta 5 gol, 4 asistlik katkı sağlayan Kulusevski'yi kolay kolay bırakmak istemiyor.

Genç oyuncu için talep edilen bonservis bedelinin 80 milyon Euro düzeyinde olması beklenirken Manchester United ise bu sorunu takasla çözmek istiyor. Kulusevski'yi kadrosuna katmak isteyen United, Juventus'un eski yıldızı Paul Pogba'yı da transfer adına takasta kullanmayı planlıyor.



