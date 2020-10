Manchester United - Chelsea maç sonucu: 0-0

Premier Lig'in iki devi Manchester United ile Chelsea Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve her iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu karşılaşmanın ardından Manchester United puanını 7'ye Chelsea ise 9'a yükseltti. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de önümüzdeki hafta Arsenal ile karşılaşacak. Chelsea ise Burnley deplasmanına konuk olacak.

Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra Manchester United ile anlaşan Cavani, karşılaşmanın 58. dakikasında Daniel James’in yerine oyuna dahil oldu. Uruguaylı yıldız, ilk kez formasını giydiği ‘Kırmızı Şeytanlar’ın skoru değiştirecek golü atmasına yardımcı olamadı.