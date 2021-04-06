Manchester City, geçen sezondaki zararın 175 milyon Dolar olduğunu duyurdu. Bunda corona virüs salgını nedeniyle mac günü ve naklen yayınlardaki gelirlerin düşüşü ana etken olarak gösterildi.

City, gelirlerin yüzde 11 düştüğünü duyururken, rakamın 478.4 milyon Pound'a gerilediği bildirildi. İngiltere Premier Ligi'nde maçlar corona virüs salgını nedeniyle durdurulmuş, 3 ay sonra seyircisiz oynanmıştı. Bu süreçte Premier Lig'deki maçların son çeyreği ile bazı Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası maçlarındaki maç günü gelirlerinden faydalanılamamıştı.

Bayern Münih7e 45 milyon Euro'ya satılan Leroy Sane gibi oyuncuların bonservis bedelle ise geçen yılın hesaplarına yansımadı. Kulüp, gertelenmiş gelirler ve salgının azalan etkisi göz önüne alındığında ise 2020-21 sezonunda kar beklendiğini duyurdu.

Chelsea ise geçen mali yıldı 32.5 milyon Pound kar açıklamıştı. Arsenal ise 47.8 milyon Pound'luk bir zarar duyurmuştu.





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