Manchester City, Nisan ayına kadar üç kulvarda müthiş bir performans sergiledi. Pep Guardiola'nın öğrencileri şimdi İngiltere Premier Ligi, Federasyon Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde bir anlamda 'devam' ya da 'tamam' diyecek. Maviler, bu süreçte Atletico, Liverpool, Atletico Madrid ve Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City önceki sezonlarda bu tür zorlu süreçten geçmişti. Şimdi de aynı senaryolarla karşı karşıya. City ilk olarak bugün Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Diego Simeone'nin öğrencileri İspanya Ligi şampiyonluk yarışında lider Real Madrid'in 12 puan gerisinde kalsa da, City'nin karşılaşabileceği en zorlu rakiplerden biri olarak gösteriliyor.

LİGDEKİ KADER MAÇI: MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

Manchester City, 10 Nisan'da ise İngiltere Premier Ligi'ndeki şampiyonluk yolundaki en büyük rakibi Liverpool'u konuk edecek. Maç, şampiyonluk yarışını büyük oranda etkileyecek. Manchester City, geride kalan 30 haftada 73 puan topladı. En yakın takipçisi Liverpool ise Maviler'i 1 puan geriden takip ediyor. Liverpool, üst üste 10 maçını da kazanmayı başardı.

Manchester City'nin Liverpool'a olası bir kaybıyla lig büyük oranda sona erecek. Çünkü bitime 7 hafta kalmasına rağmen; psikolojik üstünlüğü ele geçirebilecek bir Liverpool, şampiyonluk yarışındaki avantajını kaybetmez.

Eski Manchester City'li Micah Richards da bununla ilgili olarak geçmişten bir örnek veriyor ve "Matematiksel olarak City geri kalamaz. Çünkü bu psikolojik savaşta yara verir. Nisan 2012'de sahamızda Manchester United'ı yendiğimiz maç aklıma geldi. Vincent Kompany, galibiyeti getiren golü attı ve ne olursa olsun şampiyonluğu kazanacağımız hissettik. O zamana kadar şampiyonluk United'ın elindeydi ve kontrolü kaybetmek gerçekten acı verici. Bu City için daha önemli. Oyuncular açısından bakıldığında, evinde Liverpool'a yenilmeleri durumunda başkaları ne düşünürse düşünsün Premier Ligi kaybettiğini düşünürler" ifadelerini kullandı.

ATLETICO MADRİD İLE ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞI

Manchester City, Liverpool karşılaşmasının üç gün sonrasında bu kez Atletico ile rövanşa çıkacak. Premier Ligi kazanmak Manchester City'nin önceliği ve 38 haftalık maratonda mutlu sona ulaşmak City'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu gösterek. İhtiyacı olan sürekliliği göstermesi de cabası.

Bunun dışında Guardiola Manchester City ile ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu istiyor. Daha önce kupaya çok yaklaşan Pep Guardiola'lı Manchester City, şimdiye kadar tüm kupaları kazandılar. Önlerindeki öncelikli hedeflerden biri de Şampiyonlar Ligi.

WEMBLEY'DE MÜTHİŞ BİR MAÇ DAHA

Manchester City, ilk üç maçını kazandığı takdirde 16 Nisan'da dev bir maça daha çıkacak. Rakip yine Liverpool olacak. Zira iki takım 16 Nisan'da Wembley'de oynanacak İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) yarı finalinde kozlarını paylaşacak.