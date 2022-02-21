Süper Lig 'in 26. haftasında Galatasaray , İzmir'de Göztepe 'yi nefes kesen maçta Victor Nelsson ve Bafetimbi Gomis'in penaltıdan attığı 2 golle 3-2 devirdi. Sarı-Kırmızılılar bu galibiyetle derin bir nefes alırken, Sarı-Kırmızılılar'ın sosyal medya hesabı da mücadeleyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Resmi sayfadan yapılan paylaşımda karşılaşmanın ikinci yarısından kareler paylaşıldı ve bu posta İngiliz devi Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman yıldız oyuncu İlkay Gündoğan yorum attı. Yorumunda 'Güç, aslan ve alev' emojilerine yer veren İlkay'ın bu yorumu kısa sürede ilgi gördü.

İşte İlkay Gündoğan'ın o yorumu...

Kariyerinde Borussia Dortmund ve Manchester City gibi devlerin formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu sık sık memleketi Balıkesir'e yaptığı yardımlarla da gündeme geliyor.