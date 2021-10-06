İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan hem Türkiye'de hem de Almanya'da yaşanan doğal afetler sonrasında harekete geçti.

Yıldız futbolcu, iklim değişiklikleri nedeniyle iki ülkede de yaşanan sel ve yangınlar sonrasında zarar gören bölgelere toplamda 5 bin ağaç dikecek.

30 yaşındaki futbolcu hem iklim krizine dikkat çekmeyi hem de sorunlara çözüm üretip, katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Açık artırma başlatacak

Bu nedenle de insanların da bu yardım kampanyasına katılmasını isteyen İlkay Gündoğan forma ve maç biletlerini açık artırmaya sunacak.

'Çocuklarımız için günlük bir olay haline gelmemeli'

Konuyla ilgili İngiliz basınına konuşan başarılı oyuncu, "Bu iki trajedi için de çok endişeliyim. Her iki ülkede de ailesi ve arkadaşları olan biri olarak bu durum benim için çok zordu. İklim değişikliğinin bu olaylarda rol oynadığı inkar edilemez. 2021 yazındaki bu tür olayların çocuklarımız için günlük bir olay haline gelmemesi için şimdiden bir şeyler yapmalıyız. Bu konuya daha fazla dikkat çekmek ve aynı zamanda maddi katkıda bulunmak için bu kampanyada küçük bir rol oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



