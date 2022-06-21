Balayı tatilini eşi Sara Arfaoui ile birlikte Kapadokya bölgesinde yapan İlkay Gündoğan, sıcak hava balonuna bindi.

Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden Göreme beldesinde düzenlenen balon turuna eşi ile birlikte katılan İlkay Gündoğan, yaklaşık 1.5 saat süren balon turu ile gökyüzünden bölgenin göz alıcı görüntülerini izleme imkanı buldu.

NEVŞEHİR, (DHA)