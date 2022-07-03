İngiltere Premir Lig ekibi Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva'nın geleceği hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıld

Sport'ta yer alan habere göre Bernardo Silva, Barcelona'ya transfer olmaya ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya çok olumlu bakıyor.

Transfer çok zor

Ancak Portekizli yıldızın transferi oldukça zor gözüküyor. Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola futbolcunun takımdan ayrılmasını istemiyor. Ayrıca İngiliz ekibinin yıldız futbolcu için beklentisi ise 100 milyon Euro civarında.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona'nın bu bedeli düşürmeye çalışacağı belirtilse de yakın zaman içerisinde transfere ihtimal verilmiyor.

Frenkie de Jong detayı

Barcelona'nın transferdeki tutumu Frenkie de Jong'a bağlı olabilir. Haberin detaylarına göre ismi transfer iddialarına yer alan Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılması durumunda gelecek olan bonservis bedeli, transfer hamleleri için kullanılabilir.

La Liga ekibinin transferi bitirip bitiremeyeceği, Frenkie de Jong'un takımda kalma ya da satılması durumuna göre değişebilir.

2025 yılına kadar wsözleşmesi bulunan Silva, geçtiğimiz sezon 50 maçta 13 gol ve 7 asistlik performans göstermişti.

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