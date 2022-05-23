İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen Gabriel Jesus, takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

ESPN'de yer alan habere göre İsmi transferde Arsenal ve Juventus gibi Avrupa devleri ile anılan Brezilyalı futbolcu, "City projesinde yer aldığım için mutluyum. Neredeyse altı yıl önce buraya şampiyonluk hırsı ile geldim ve sanırım bunu başardı. Geleceğim konusunda hala belirsizlik var. City ile bir sözleşmem var ve şimdiden City halkına ve menajerime isteğimi dile getirdim. Kafamda ne istediğim çok net. Burada çok mutlu olduğum açık. Ve tatilde geleceğime karar vereceğim" sözlerini dile getirdi.

Menajeri Arsenal'i açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Jesus'un menajeri, Arsenal ile görüştüklerini doğrulayarak, "Arsenal ile Gabriel Jesus hakkında görüştük ve evet, sundukları projeyi beğendik. Bu ciddi bir olasılık, bu yüzden görüşüyoruz. Gabriel Jesus ile ilgilenen altı kulüp daha var. Şimdi Manchester City ile son maçlarına odaklandı, sonra ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

City ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Gabriel Jesus, bu sezon 41 maçta forma giydi ve 13 gol, 12 asistlik performans gösterdi.



