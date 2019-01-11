Manchester City’den 32 yıl sonra ilk...

İngiltere Lig Kupası Yarı Finali’nde Burton Albions’u 9-0 gibi tarihi bir skorla deviren Manchester City, 1987’den bu yana ilk kez bir maçta 8 golden fazla attı.

11 Ocak 2019, Cuma 06:03
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Manchester City’den 32 yıl sonra ilk...

İngiltere Lig Kupası Yarı Finali’nde Burton Albions’u 9-0 gibi tarihi bir skorla deviren Manchester City, 1987’den bu yana ilk kez bir maçta 8 golden fazla attı.

İngiliz devi bu tarihte Huddersfield Town’ı 10-1 devirirken, teknik direktör Pep Guardiola da 2011 yılında Barcelona’yı çalıştırırken, İspanya Kral Kupası’nda Hospitalet’i 9-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Katalan teknik adam maçın ardından, “Rakibe saygı duymanın en iyi yolu daha fazla gol atmaktır. 4-0’dan sonra oyunu rölantiye almak, rakibe saygı duymamaktır” dedi.

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