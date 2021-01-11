Bu sezon Premier Lig'de şans bulamayan Sergio Agüero'nun FA Cup'taki Birmingham City maçında görev yapması bekleniyordu. Ancak Arjantinli süper yıldızın izolasyon sürecinde olduğu ortaya çıktı.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, "Ne yazık ki, testi pozitif çıkan birisiyle temaslı olduğunu öğrendik. Birkaç gün izolasyonda kalaTak. Ancak tüm takımla birlikte, son 15 günde 6 kez teste girdi ve hepsi negatif çıkmıştı" dedi.

Manchester City'de son olarak 6 futbolcu koronavirüse yakalanmıştı.

NTV Spor





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