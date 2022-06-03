İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu göğüsleyen Manchester City'de yeni sezon kadro yapılanması başladı. Bir yandan gelenler, diğer tarafta ise gidenler... Bu yaz transfer sezonunun en çok konuşulacak isimlerinden biri de 27 yaşındaki İngiliz futbolcu Raheem Sterling olacak gibi gözüküyor.

Daily Mail'in haberine göre; İspanya LaLiga'nın dev ekipleri Real Madrid ve Barcelona, Raheem Sterling'in durumunu yakından takip ediyor. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan İngiliz futbolcu için bu yaz aylarında bir transfer yapabileceği söylenmeye başlandı.

Barcelona'nın Ferran Torres transferi öncesi Sterling'i kadrosuna katmak için girilşimlerde bulunduğu biliniyordu. Katalan ekibinin ilgisi bitmiş değil. Ousmane Dembele'nin geleceği belirsizliğini sürdürürken Barça yönetimi yerini Sterling ile doldurmak istiyor.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Sterling City formasıyla bu sezon 47 maçta 17 gol, 9 asistlik performansa imza attı.



