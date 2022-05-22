Liverpool ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Manchester City, Premier Lig'in 38. haftasında Aston Villa'yı ağırladı. Dolu tribünler önünde Etihad'da 75 dakika büyük bir şok yaşandı. 37'de Matty Cash, 69'da ise Philippe Coutinho fileleri sarstı, Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın ekibi Villa 2-0 öne geçti. Ne olduysa bu dakikadan sonra oldu! 76'da İlkay Gündoğan fitili ateşledi, 78'de Rodri füzeyi gönderdi, tribünleri coşturdu, 81'de İlkay yine sahneye çıktı, Etihad'ı yıktı! City tarihi maçta 3-2 kazandı ve 8. şampiyonluğunu yaşadı.

Türk asıllı Alman futbolcu zaten başarılı geçirdiği sezonun son maçında da takımına şampiyonluğu getiren isim olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Özellikle 2-0'lık geri dönüşte hem ilk golü hem de son golü atan tecrübeli orta saha için en özel maçlardan biri de Aston Villa karşılaşması olmuş oldu.







