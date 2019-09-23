Aymeric Laporte'un dizinden yaşadığı sakatlık sonrası Şubat ayına kadar sahalardan uzak kalacak olması, stoper rotasyonu iyice daralan menajer Pep Guardiola'yı kara kara düşündürüyor. John Stones'un da sakatlanmasının ardından orijinal stoper olarak yalnızca Nicolas Otamendi'yi oynatabilen Manchester City'nin Ocak ayında bu bölgeye takviye yapması bekleniyor.

Ada'da yayım yapan Daily Express gazetesi ise City'nin devre arasında gündemine alabileceği isimler arasında Leicester City'deki performansıyla parmak ısırtan Çağlar Söyüncü'yü de gösterdi. Haberde bu sezona harika bir başlangıç yaptığı hatırlatılan 23 yaşındaki savunmacının tecrübe eksikliği çekse de İngiliz ekibinin sorunlarını çözebileceği ifade edildi.

Gazete, Guardiola'nın genç savunmacıyı çok daha iyi bir oyuncuya dönüştürebileceğini belirtirken "Çağlar, çok iyi bir pasör. City, ön direğe doğru kullanılan kornerlerde geçmişte çok sorun yaşadı. Kendisi, bu tehlikeyi de önleyebilecek bir oyuncu." yorumunu yaptı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler