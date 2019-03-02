İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, 55. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle Bournmeouth karşısında 1-0 kazanırken, 71 puan ve maç fazlasıyla da liderlik koltuğuna oturdu.

Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kaldı.

Günün diğer mücadelesinde Manchester United, sahasında Southampton’ı 3-2 mağlup etti. Manchester United’a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada Andreas Pereira, 59 ve 88. dakikalarda Romelu Lukaku attı.

Konuk takımın gollerini ise 26. dakikada Yann Valery ve 75. dakikada James Ward-Prowse kaydetti.

Ev sahibi ekibin Fransız yıldızı Paul Pogba, 90 3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.