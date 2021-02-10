İngiliz devi Manchester City, 'Yeni Neymar' Kayky'ye yönelik transfer yarışını kazandı. Liverpool ve İspanyol devlerinin de istediği belirtilen Kayky için anlaşma sağlandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, 17 yaşındaki yıldız adayı için kulübü Fluminense ile 10 milyon Euro artı bonuslar üzerinden bir anlaşma sağladı. Bonservis bedelinin bonuslar ile 17 milyon Euro'ya çıkabileceği belirtiliyor.

Evrak işleri ve çalışma izni konusunda gerekli işlemler tamamlandığı takdirde Kayky'nin 2022'de Manchester City'nin altyapısına katılacağı aktarıldı.