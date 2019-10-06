Manchester City - Wolverhampton: 0-2

Manchester City-Wolverhampton maçında bu sezon İngiltere Premier Lig'in en büyük sürprizlerinden biri yaşandı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakipleri arasında yer alan ve hafta içerisinde temsilcimizi İstanbul'da 1-0'lık skorla deviren Wolves, City'.i 2-0'lık skorla devirdi.

Wolverhampton deplasmanda oynadığı maçta Adama Traore'nin (Dk.80 ve Dk.90+2) dublesiyle sonuca gitti.

Bu sonucun ardından Manchester City 8. hafta sonunda 24 puanlı lider Liverpool'un 8 puan gerisinde 16 puanla 2. sırada yer aldı.

Wolverhampton ise puanını 10'a çıkararak 11. sıraya kadar tırmandı.