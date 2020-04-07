Premier League'in 28. haftasında deplasmanda Watford'a 3-0 mağlup olan ve 44 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Liverpool, Manchester City ile paylaştığı galibiyet serisi rekorunu geliştirme şansını da kaybetmişti.

West Ham United galibiyetiyle peş peşe 18 maç kazanarak City'ye ait ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, Watford deplasmanında ummadığı bir yenilgi almış ve unvana tek başına sahip olma fırsatını kullanamamıştı

Böylece Liverpool ve Manchester City, Premier League tarihinin peş peşe en çok maç kazanan takımı unvanını paylaştı.