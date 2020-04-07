Manchester City ve Liverpool kozlarını FIFA'da paylaştı! İşte sonuç...
Premier Lig'e verilen aradan sonra fikstürde yer alan Manchester City ve Liverpool maçı da ertelendi. Nisan 2020'de oynanacak maç yeşil sahalar yerine E-Spor arenasında oynandı. Manchester City'nin oyuncusu Ryan, Liverpool'un oyuncusu Tekkz ile 2-2 berabere kaldı.
Premier League'in 28. haftasında deplasmanda Watford'a 3-0 mağlup olan ve 44 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Liverpool, Manchester City ile paylaştığı galibiyet serisi rekorunu geliştirme şansını da kaybetmişti.
West Ham United galibiyetiyle peş peşe 18 maç kazanarak City'ye ait ligin en uzun galibiyet serisi rekoruna ortak olan Liverpool, Watford deplasmanında ummadığı bir yenilgi almış ve unvana tek başına sahip olma fırsatını kullanamamıştı
Böylece Liverpool ve Manchester City, Premier League tarihinin peş peşe en çok maç kazanan takımı unvanını paylaştı.