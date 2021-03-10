Manchester City - Southampton maç sonucu: 5-2

İngiltere Premier Lig'de 29. hafta mücadelesinde Manchester City, Ethiad Stadı'nda Southampton'ı ağırladı. Ligdeki 15 maçlık galibiyet serisi hafta sonu ezeli rakibi Manchester United karşısında sona eren City, lige galibiyetle döndü.

Maçın 15. dakikasında Kevin de Bruyne, City'yi 1-0 öne geçirdi. 25'te orta saha James Ward-Prowse maça eşitliği getirdi. 40'ta Mahrez ev sahibini 2-1 öne geçirirken 45+3'te İlkay Gündoğan farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 3-1'lik skorla bitti.

İkinci yarıda 55. dakikada Mahrez skoru 4-1 yaptı ancak konuk ekip pes etmedi. 56'da Adams farkı yeniden 2'ye indirdi; 4-2. 59'da ise Kevin de Bruyne maçın skorunu belirleyen golü attı; 5-2.

Bu skorun ardından Pep Guardiola'nın takımı 68 puana ulaşırken, Southampton ise 33 puanda kaldı.











