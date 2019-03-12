Manchester City - Schalke 04 maç sonucu: 7-0

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Manchester City ilk maçta Almanya'da 3-2 mağlup ettiği Schalke'yi İngiltere'de 7-0 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmada Serigo Agüero attığı 2 golle yıldızlaşırken Arjantinli golcü 35. ve 38. dakikalarda attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarıda City adına skoru belirleyen isim ise 42. dakikada attığı golle Leroy Sane oldu.

İlk yarı boyunca oyunu domine eden ve art arda goller bulan Manchester City, ikinci yarıda da durmadı. 56. dakikada Raheem Sterling ile dördüncü golü bulan Manchester City, 71. dakikada ise Bernardo Silva ile skoru 5-0'a taşıdı.

Rakibini adeta bozguna uğratan Manchester City, 78. dakikada Foden ile 6. golü bulurken günün sonucunu tayin eden gol Gabriel Jesus'tan geldi ve Sambacı golcü 84'te sahneye çıkıp skor tabelasını 7-0'a getirdi.

Guardiola'nın öğrencileri sahadan 7-0'lık skorla ayrılarak adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.