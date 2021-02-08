Manchester City, Liverpool karşısında elde ettiği 4-1'lik galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Gecede City adına dikkat çeken nokta ilk 11'de bir forvet olmamasıydı. Pep Guardiola, ileri uçta Sterling, Foden ve Mahrez'e görev verdi.

City, sakatlıklar ve virüs izolasyonu nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Sergio Agüero'nun yerini doldurabilecek isimleri belirlemeye başladı. The Athletic'te yer alan habere göre, İngiliz ekibi Romelu Lukaku ve Danny Ings transfer listesinde yer alıyor.

180 golle kulüp tarihinin en golcü ismi olan Arjantinli yıldızın sözleşmesi sona eriyor ve taraflar arasında yeni görüşmeler henüz yapılmadı.

32 yaşındaki oyuncunun, Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Mauricio Pochettino için potansiyel bir hedef olduğu düşünülürken, Barcelona başkan adaylarının Agüero'yu Lionel Messi'yi takımda tutmak adına İspanya'ya getirebileceği iddia ediliyor.

Geçen yıl diz ameliyatı sonrasında da yaralanma komplikasyonları yaşayan Agüero, Ekim ayından bu yana lig maçına çıkamadı.