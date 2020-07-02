Manchester City oyuncuları şampiyon Liverpool'u alkışladı

Premier Lig'de 32.hafta maçında Manchester City, şampiyonluğunu ilan eden Liverpool takımını konuk ediyor. Maç öncesinde iki yana dizilen Manchester City oyuncuları Liverpool takımı sahaya çıkarken oyuncuları alkışladı ve güzel bir centilmenlik örneği gösterdi

02 Temmuz 2020, Perşembe 22:49 Son Güncelleme:
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Manchester City oyuncuları şampiyon Liverpool'u alkışladı

Premier Lig'de 32.hafta maçında Manchester City, şampiyonluğunu ilan eden Liverpool takımını konuk ediyor. Maç öncesinde iki yana dizilen Manchester City oyuncuları Liverpool takımı sahaya çıkarken oyuncuları alkışladı ve güzel bir centilmenlik örneği gösterdi



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