Manchester City - Liverpool maç sonucu: 2-2

İngiltere'de haftanın en önemli maçında iki dünya devi Manchester City ile Liverpool kozlarını paylaştı. Dünyanın gözü kulağı bu karşılaşmadaydı. 73 puanla lider durumda bulunan Mahchester City 72 puanla ikinci sırada yer alan Liverpool'u yenerek şampiyonluk adına önemli bir zafer kazanmak istedi. Klopp'un öğrencileri ise deplasmanda galibiyet aradı. Karşılaşmaya ev sahibi Manchester City etkili başladı. Pep Guardiola'nın ekibi, 5. dakikada Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Liverpool 13. dakikada Jota'nın golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Manchester City, 37. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle yeniden öne geçti: 2-1 Liverpool, ikinci yarının başında, 46. dakikada Mane'nin golüyle durumu 2-2 yaptı. Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve gol düellosunda kazanan çıkmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 5' Mancester City tehlikeli geldi. Sterling şutunu attı ancak kaleci Alisson gole izin vermedi.

⚽ GOL | 5' Manchester City, Kevin de Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Belçikalı futbolcu yaklaşık 30 metreden şutunu çekti, savunmaya çarpan top kaleye doğru geldi ve direğe de çarpıp filelerle buluştu.

⚽ GOL | 13' Liverpool, Jota'nın golüyle eşitliği yakaladı: 1-1. Sol kanattan Robertson arka alana doğru ortaladı. Orada Alexander-Arnold penaltı noktasına doğru indirdi. Diego Jota gelişine şutunu attı ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti.

⏱ 29' Manchester City gole çok yaklaştı. Savunmadan Liverpool defansı arkasına gönderilen topla Cancelo hareketlendi. Ceza sahasına girip rakiplerini çalımladıktan sonra ara pasını müsait pozisyondaki De Bruyne'ye gönderdi. Belçikalı futbolcu dönerek şutunu attı ancak top yan ağlarda kaldı.

⚽ GOL | 37' Manchester City, Gabriel Jesus'un golüyle yeniden öne geçti: 2-1. Sol köşeden City korner kullandı. Ceza sahasına gelen topu savunma uzaklaştırdı. Sol kanata gelen top Cancelo'da kaldı. Portekizli futbolcu ceza sahasının arka alanına doğru ortasını gönderdi. Gabriel Jesus savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcu şutunu attı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

⚽ GOL | 46' Liverpool, Mane'nin golüyle yeniden eşitliği yakaladı: 2-2. Salah'tan savunma arkasına sarkan Mane'ye çok şık bir pas gitti. Senegalli golcü kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunu attı ve takımına eşitliği getirdi.

⏱ 61' Manchester City bir kez daha gole çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Gabriel Jesus, topla birlikte sıfıra indi. Brezilyalı futbolcu iki rakibini geçtikten sonra şutunu attı, kaleci Alisson'u geçen topu Van Dijk çıkardı.

❌ 64' City, Sterling'in golüyle durumu 3-2'ye getirdi ancak VAR'da incelenen pozisyon sonrasında gol geçersiz sayıldı.