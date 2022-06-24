Erling Haaland'ın transferi ile kadrosunu güçlendiren Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, şimdi de orta saha takviyesi için son aşamaya geldi.

The Athletic'te yer alan habere Manchester City, Kalvin Phillips'in transferi için Leeds United ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu, iki kulüp arasındaki olumlu görüşmelerin ardından Manchester ekibinin yolkunu tutmaya hazırlanıyor.

42+3 milyon Sterlin

Manchester City'nin transfer için kasasından 42+3 milyon Sterlin çıkması beklenirken, 26 yaşındaki orta sahanın takımın en büyük hedefleri arasında yer aldığı ve Erling Haaland transferinin ardından girişimleri hılzandırdıklarının altı çizildi.

Leeds United altyapısından yetişen ve kariyerinde başka takımda oynamayan Kalvin Phillips'in mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona eriyordu. Şu anda tatilde olan futbolcunun transferinin önmüzdeki hafta netlik kazanması da beklenenler arasında yer alıyor.

İsmi transferde Liverpool ile de anılan Kalvin Phillips, geçtiğimiz sezon 23 maça çıktı ve takımı adına 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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